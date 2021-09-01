Магас, 1 сентября, 2021, 09:09 — ИА Регнум. В Ингушетии попала под уголовное преследование сотрудница республиканского управления Федеральной налоговой службы. Являясь начальником отдела обеспечения, женщина провернула аферу, похитив в общей сложности около 5 млн рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело о мошенничестве, сообщили 1 сентября в пресс-службе прокуратуры по региону.

Pixabay.com Хищение

Как выяснили сотрудники прокуратуры, сотрудница налоговой, в течение более года, пользуясь своим служебным положением, с помощью цифровых подписей своих коллег, незаконно перечисляла их заработную плату сторонним лицам, не являющимся работниками ФНС.

Расследование уголовного дела о хищении бюджетных средств в особо крупном размере находится под контролем прокуратуры.

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