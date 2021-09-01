Вашингтон, , 09:08 — REGNUM С призывом немедленно начать трехсторонние консультации с Германией и США по сохранению транзита газа через территорию Украины выступил украинский президент Владимир Зеленский в ходе своей встречи с американским министром энергетики Дженнифер Грэнхолм в Вашингтоне. Об этом 1 сентября сообщает пресс-служба офиса президента Украины.

Владимир Зеленский Иван Шилов © ИА REGNUM

По словам Зеленского, необходимо создать эффективные меры для предотвращения «использования Россией газа в качестве оружия».

«В этом контексте он (Зеленский) отметил важность скорейшего начала регулярных трехсторонних консультаций в формате Украина — Германия — США по вопросам сохранения украинского транзита и обеспечения европейской энергетической безопасности», — говорится в сообщении пресс-службы украинского президента.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 августа глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что желание Украины стать членом НАТО поддерживают власти США.