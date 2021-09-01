Тбилиси, 1 сентября, 2021, 09:07 — ИА Регнум. В Евросоюзе учли решение Тбилиси отказаться от обещанной финансовой помощи в виде кредита на €75 млн. Об этом заявил и. о. руководителя представительства ЕС в Грузии Жульен Крамп 31 августа на брифинге.

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«Мы уважаем решение властей Грузии, но отмечаем, что Грузия не смогла должным образом выполнить условия для получения макрофинансовой помощи, в частности, повысить независимость, подотчетность и качество судебной системы», — сказал Крамп.

Он отметил, что ЕС планировал предоставить Грузии в общей сложности €150 млн при условии, что грузинские власти проведут судебную реформу. Из них €75 млн Тбилиси уже получил ранее.

Напомним, 31 августа премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что Тбилиси отказывается от кредита на €75 млн, который Евросоюза планировал предоставить в рамках финансовой помощи. Глава правительства отметил, что в связи с улучшением экономического положения страны было решено снижать долговую нагрузку на госбюджет.