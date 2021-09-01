Южно-Сахалинск, 1 сентября, 2021, 09:06 — ИА Регнум. В Южно-Сахалинске в гимназии №1 имени Пушкина расписание школьных занятий составили так, что ученики должны были учиться с 08:30 до 18:00. Губернатор региона потребовал скорректировать расписание в соответствии с нормами СанПиНа, об этом Валерий Лимаренко написал в своём официальном телеграм-канале 1 сентября.

Иван Шилов ИА REGNUM Школа

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Министерство образования островного региона сообщило, что в гимназии произошёл организационный сбой. Со 2 сентября у школьников будет не более 7 уроков в день. А сотруднику учебного заведения, который виновен в составлении некоректного расписания, вынесут дисциплинарное взыскание.

Как сообщало ИА REGNUM, в Амурской области — более 100 тыс. школьников и свыше 10 тыс. первоклассников. Кроме того, учебный год начался у 40 тыс. студентов.