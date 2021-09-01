Варшава, 1 сентября, 2021, 09:06 — ИА Регнум. Заместитель министра иностранных дел Польши Марцин Пшидач 31 августа провел встречу с белорусской легкоатлеткой Кристиной Тимановской, которая во время Олимпиады в Токио отказалась возвращаться в Белоруссию и попросила политическое убежище в Польше. Об этом дипломат написал на своей странице в Twitter.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Польши

«Во время мероприятия речь шла, в том числе, о дальнейшей спортивной карьере Тимановской. Я пожелал госпоже Кристине успехов в спорте. Польша будет и дальше поддерживать ее амбиции», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, во время летней Олимпиады в Токио легкоатлетка из Белоруссии Кристина Тимановская раскритиковала руководство белорусского олимпийского комитета из-за организационных недоработок. Её из-за этого отстранили от участия в соревнованиях в Токио.

Спортсменку отвезли в аэропорт, чтобы отправить на Родину. Однако там Кристина Тимановская обратилась в японскую полицию, заявив, что опасается за свою безопасность. Позже спортсменка была принята в посольстве Польши, где получила гуманитарную визу.