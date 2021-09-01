Барнаул, 1 сентября, 2021, 09:06 — ИА Регнум. В Алтайском крае, где проживает более двух миллионов граждан, на 1 сентября 2021 года от коронавируса привились 629 872 человека (+3946 за сутки). Такие данные приводит оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

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Из общего числа привитых 121 835 жителей региона получили первую прививку (на 1659 человек меньше, чем по состоянию на 31 августа) и 506 363 человека (+5501 за сутки) полностью привиты.

Напомним, согласно рекомендациям Роспотребнадзора, для достижения коллективного иммунитета регионам требовалось вакцинировать 60% населения.

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Также известно о 1674 ревакцинированных (+104 за сутки).

В настоящее время Алтайский край получил уже 866 793 комплекта вакцины (+22 200 за сутки).

Как сообщало ИА REGNUM, в конце июля 2021 года алтайский губернатор Виктор Томенко признал: чтобы достичь коллективного иммунитета необходимо прививать не менее 10 тысяч человек в сутки.

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