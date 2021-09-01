Ульяновск, 1 сентября, 2021, 09:05 — ИА Регнум. В Ульяновскую область поступил первый транш вакцины от гриппа, который поставляется в рамках национального календаря прививок. Об этом сообщает региональное министерство здравоохранения.

Иван Шилов ИА REGNUM Вирус гриппа

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В область по национальному календарю профилактических прививок поставлена первая в этом году партия вакцины против гриппа «Ультрикс Квадри» в объёме более 17 тыс. доз. Вакцину распределят по больницам. Кроме того, для профилактики вирусного гепатита в регион поставлено 9,9 тыс. доз препарата «Регевак В» для иммунизации детей.

Исполняющий обязанности министра здравоохранения Ульяновской области Александр Гашков заявляет, что вакцина «защищает от всех известных на сегодняшний день штаммов гриппа». По его словам, прививку нужно делать через месяц после окончания полного курса вакцинации против COVID-19, чтобы успел сформироваться иммунитет.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 августа в Ульяновской области официально выявлено 278 носителей SARS-CoV-2, всего лабораторно подтверждено 74 319 случаев заражения коронавирусом. Вылечились 67 069 пациентов, умерли 2305 человек.