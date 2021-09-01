Москва, 1 сентября, 2021, 09:05 — ИА Регнум. В Москве два здания, построенных в XIX веке, получили статусы выявленных объектов культурного наследия, сообщается на портале мэра столицы.

Василий Иванов ИА REGNUM Реставрация фасада здания

Под охрану государства взяты четырехэтажный доходный дом с подвалом губернского секретаря Барса 1891 года на Трубной улице и особняк 1887 года архитектора Николая Васильева в Старомонетном переулке.

Теперь данные памятники архитектуры по закону нельзя сносить, а реставрацию или ремонт следует проводить под контролем Мосгорнаследия.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве реставраторы в течение 2021 года закончат восстанавливать около 100 памятников архитектуры.

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