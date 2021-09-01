Екатеринбург, 1 сентября, 2021, 09:10 — ИА Регнум. В Екатеринбурге не удалось открыть движение на мосту на перекрёстке Луганской и Объездной, сообщают местные жители.

Instagram Евгений Куйвашев

Ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев просил подрядчика закончить ремонт путепровода к 1 сентября. Впрочем, по контракту компания «УралДорТехнологии» обязана завершить все работы до конца октября, так что подрядчик не нарушил договорных условий.

Ремонт развязки усложнил движение на выезде из города в сторону аэропорта «Кольцово». На дорожном участке усилились пробки.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 августа в Екатеринбурге вернули выезд на кольцевую автодорогу с Сибирского тракта.