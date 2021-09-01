Казань, 1 сентября, 2021, 09:04 — ИА Регнум. В Татарии зарегистрировали еще шесть случаев смерти от коронавирусной инфекции. Таким образом, с начала наблюдения в республике от COVID-19 скончались по состоянию на 1 сентября 682 человека, сообщает республиканский оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коронавирус

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Очередными жертвами заболевания стали три женщины и трое мужчин в возрасте от 46 до 82 лет. Причины смерти установили в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован.

Как сообщало ИА REGNUM, в Татарии по сравнению с 2020 годом выросла заболеваемость коронавирусом среди детей и пожилых людей.

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