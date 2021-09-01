Уфа, 1 сентября, 2021, 09:08 — ИА Регнум. Два крупных природных пожара удалось локализовать в Башкирии. Об этом 1 сентября сообщает пресс-служба МЧС по региону.

Aviales.ru Горящий лес

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Пожары локализованы в Белорецком районе: один пожар площадью активного горения 2,8 га был локализован на площади 1680 га, второй — около ЗАТО Межгорье, площадью активного горения 1,7 га, локализован на площади 840 га.

Борьба с огнем продолжается. Населенным пунктам угрозы нет.

Согласно данным министерства лесного хозяйства Башкирии, за минувшие 24 часа в республике зарегистрировано три лесных пожара на площади 10,2 га.

В текущем году лесные пожары прошлись по площади 12 338,3 га.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что причиной запаха гари и дымки в одном из районов Башкирии являются тлеющие торфяники.