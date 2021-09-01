Соликамск, Пермский край, 1 сентября, 2021, 09:01 — ИА Регнум. В Соликамске Пермского края осужден местный житель, признанный виновным в сбыте поддельных денежных знаков, сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

18.мвд.рф Фальшивая купюра

Фальшивые банкноты приобретались с помощью интернета. За тем мужчина подыскивал граждан, которым передавались поддельные купюры для ввода в денежный оборот путём приобретения товаров в розничных магазинах.

Уголовное дело рассмотрено в особом порядке. Подсудимый признал вину полностью.

Суд приговорил пермяка к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима, штрафу в размере 200 тыс. рублей и ограничению свободы сроком на один год.