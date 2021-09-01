Хабаровск, 1 сентября, 2021, 09:09 — ИА Регнум. В Охотском районе возбуждено уголовное дело по факту убийства трёх человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СК РФ по Хабаровскому краю.

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Установлено, что на территории оленеводческой фермы в Охотском районе в августе мужчина во время совместного распития спиртного со знакомым, в ходе ссоры застрелил его из ружья, а также двух женщин, которые работали на ферме.

«В связи с отдаленностью места нахождения фермы и отсутствием транспортного сообщения мужчина неделю пешком добирался до поселка Охотск, где обратился в полицию и рассказал об убийстве. Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу», — пояснили следователи.

Как сообщало ИА REGNUM, Верховный суд Бурятии признал четырёх жителей Кабанского района виновными в убийстве молодого человека.