Калгари, Канада, 1 сентября, 2021, 08:57 — ИА Регнум. Женская сборная Канады по хоккею одержала победу над командой США в финале чемпионата мира. Встреча завершилась в овертайме со счётом 3:2.

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В первом периоде дубль оформила американка Алекс Карпентер. Во втором периоде канадские хоккеистки сравняли счёт благодаря шайбам Брианны Дженнер и Джейми Раттрей.

В третьем периоде команды голов не забили, а победную шайбу в овертайме забросила канадка Мари-Филип Пулен.

Женская сборная Канады в 11-й раз выиграла чемпионат мира и увеличила отрыв от сборной США, у которой девять побед.

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