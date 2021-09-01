Киев, , 08:57 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский готов в любой момент встретиться с российским лидером Владимиром Путиным, заявил пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров.

Зеленский Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Мой президент несколько раз заявлял, что он готов в любое время», — сказал он РИА Новости, отвечая на соответствующий вопрос.

На вопрос, ведется ли какая-то подготовка к возможной встрече, Никифоров ответил: «Спросите своего президента».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин ответил на предложение украинского лидера Владимира Зеленского «провести переговоры в Донбассе», отметив, что готов в любое время обсудить с ним отношения двух стран в Москве.

При этом глава государства подчеркнул, что готов обсуждать с украинским коллегой только двусторонние отношения, а для урегулирования конфликта в Донбассе президенту Украины надо обращаться в Луганск и Донецк.