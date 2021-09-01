Барнаул, 1 сентября, 2021, 08:55 — ИА Регнум. Оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряжённой. По данным оперативного штаба на 1 сентября 2021 года, общее число жертв SARS-CoV-2 составляет уже 4723 человека, причём 24 из них добавили в сводку за минувшие сутки. Тяжелобольных насчитывается 536 (-50 за сутки), из них 221 подключены к аппаратам ИВЛ (-3 за сутки).

Дарья Драй ИА REGNUM Реанимация

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Среди пациентов с SARS-CoV-2 по-прежнему наблюдается рост количества больных внебольничной пневмонией (16 351 человек, +39 за сутки) и ОРВИ (45 792 человека, +204 за сутки). Также коронавирус выявлен у 4972 детей (+18 за сутки).

Из общего числа выявленных носителей SARS-CoV-2 (70 673 человека, +246 за сутки) новый вирус победили 53 626 человек (+204 за сутки).

Напомним, ранее небывалое сокращение числа тяжелобольных с COVID-19 в Алтайском крае (почти на 200 пациентов за неделю) объяснили новой методикой подсчета.

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