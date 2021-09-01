Новый Уренгой, Ямало-Ненецкий АО, 1 сентября, 2021, 08:53 — ИА Регнум. В ямальском Новом Уренгое в школе №7 подрядчик не успел завершить ремонт школы ко Дню знаний, и около 800 учеников распределены по другим учебным заведениям города. Об этом сообщает «Ноябрьск 24».

1 сентября

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В муниципальном департаменте образования уверили, что решение об обучении детей в других школах принято совместно с родителями учеников. Дети будут обеспечены питанием, везде соблюдены все санитарные требования.

«Осталась внутренняя отделка помещений. Переходим на усиленный режим работы. Будем трудиться в две смены, чтобы успеть завершить весь объём работ до конца сентября», — обещает представитель подрядной организации Виктор Зуев.