Ташкент, , 08:53 — REGNUM Последние пять лет «стали периодом непростых испытаний для всех нас, всей страны и народа», заявил 31 августа президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, выступая на торжестве, посвященном Дню независимости республики.

Он указал, что начавшаяся в 2020 году пандемия коронавируса и вызванный ею экономический кризис создали серьезные проблемы для Узбекистана как неотъемлемой части глобального мира.

Вместе с этим, по его словам, за период 2017—2020 годов экономический рост в стране составил 18,3 процента, объем валового внутреннего продукта достиг 60 миллиардов долларов.

«Следует отметить, что внешнеторговый оборот увеличился с 24 миллиардов долларов в 2016 году до 36 миллиардов долларов по итогам 2020 года. Объем промышленного производства составил 369 триллионов сумов, увеличившись по сравнению с 2016 годом на 23,4 процента. В результате доля промышленности в ВВП выросла с 19,5 до 27,4 процента», — отметил президент.

Он подчеркнул, что благодаря либерализации экономики и упрощению таможенных процедур объем экспорта в 2020 году составил 15,1 миллиарда долларов, «что на 25 процентов больше, чем в 2016 году».

«Отражение позитивных результатов наших реформ в различных мировых рейтингах создало возможности для выхода страны на международные финансовые рынки. В частности, в этом году иностранным инвесторам реализованы государственные еврооблигации на сумму 635 миллионов долларов и 2,5 триллиона сумов, корпоративные облигации «Ипотека банка» — на 785 миллиардов сумов и акционерного общества «Узавтомоторс» — на 300 миллионов долларов», — отметил глава Узбекистана.

Он также указал, что «нам удалось значительно укрепить доверие инвесторов к нашей экономике и об этом свидетельствует тот факт, что общий объем инвестиций за короткий срок увеличился в 2,1 раза, в том числе иностранных инвестиций — почти в 3 раза».

«За последние три года реформирована налоговая система. Сокращено количество видов налогов, отменены налоги с оборота. Ставка налога на добавленную стоимость снижена с 20 до 15 процентов, создана целостная цепочка этого налога», — указал Мирзиёев.

Президент подчеркнул, что 2017−2020 годах «совокупный капитал наших банков вырос в 5,7 раза, или на 5 миллиардов долларов».