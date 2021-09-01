Седжон, Южная Корея, 1 сентября, 2021, 08:51 — ИА Регнум. В южнокорейском городе Седжон зафиксирован первый в текущем году случай заражения японским энцефалитом. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний.

Комар

По их словам, данное заболевание было обнаружено у женщины, госпитализированной с сильным жаром и мышечными болями 17 августа.

Известно, что точную причину возникновения высокой температуры удалось выяснить лишь 30 августа.

Как утверждают медики, у 99% людей укус переносчика может не вызвать каких-либо симптомов, а уровень смертности от японского энцефалита колеблется от 20 до 30%.

Представители Центра по контролю и профилактике заболеваний отмечают, что за последние пять лет около 90% случаев заражения японским энцефалитом пришлось на людей в возрасте старше 40 лет.

Японский энцефалит — острое инфекционное заболевание с трансмиссивным путём передачи инфекции. Вызывается нейротропным вирусом, переносчиками которого являются комары.