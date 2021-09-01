Грозный, 1 сентября, 2021, 08:50 — ИА Регнум. В Ингушетии в течение восьми лет уровень бедности должен быть снижен в 2,6 раза. До 2030 года доля бедных уменьшится с нынешних 35,1% до 13,1%, сообщил министр труда республики Хаджибекир Муталиев.

Pixabay.com Бедность

«Комиссией Госсовета РФ по направлению «Социальная политика» установлен порядок определения целевого значения показателя «Уровень бедности» на период по 2030 года включительно и его целевые показатели, согласно которым для Ингушетии установлены следующие целевые показатели по снижению уровня бедности: 2021 год — 35,1%, 2022 год — 31,9%, 2023 год — 28,9%, 2024 год — 26,1%, а к 2030 году показатель планируется снизить до 13,1%», — приводит слова министра пресс-служба минтруда.

На первом этапе власти региона в качестве одной их мер по снижению уровня бедности внедряют соцконтракты. В текущем году их заключили с 622 семьями на общую сумму 47,2 млн рублей. За счет помощи государства семьи должны повысить свой уровень благосостояния, занимаясь фермерством или индивидуальным предпринимательством.

Напомним, согласно анализу Минтруда РФ, в анстоящее время наибольший уровень бедности среди российских регионов зафиксирован в Туве — 34,1,%, Ингушетии — 30% и Кабардино-Балкарии — 24,2%.