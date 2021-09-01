Токио, 1 сентября, 2021, 08:54 — ИА Регнум. Подразделение Toyota Racing Development (TRD), входящее в состав компании Toyota Motor, предоставило свою версию обновленного седана Lexus ES ES300h под названием Sport Parts. Об этом сообщается на сайте компании.

Toyota Racing Development Lexus ES ES300h Sport Parts

Тюнинговый набор состоит из юбки переднего бампера, чёрных накладок на боковые зеркала, пороги и задний диффузор. Стоимость данной версии составляет 699 600 иен (около 467 000 рублей).

Кроме того, в качестве дополнительной опции предусмотрены восемнадцатиспицевые легкосплавные колёсные диски диаметром 20 дюймов либо 19-дюймовые с 14 спицами. Также в расширенном наборе имеется комплект распорок кузова, которые устанавливаются снизу. Они увеличивают жесткость кузова машины на кручение.

Под капотом седана «трудится» 2,5-литровый атмосферный агрегат A25A-FXS производительностью 178 л. с. и 120-сильный электромотор.

Ранее тюнинговая компания TOM'S представила стайлинг-пакет для субкомпактного кроссовера Toyota Yaris Cross. Набор включает в себя: юбку переднего бампера, новую радиаторную решетку, накладки на пороги, диффузор и защитные пластики на двери.

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