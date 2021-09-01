Калгари, Канада, 1 сентября, 2021, 08:49 — ИА Регнум. Женская сборная России по хоккею одержала победу над командой Японии в матче турнира за пятое место на чемпионате мира. Встреча завершилась со счётом 2:0.

(сс) Clker-Free-Vector-Images Хоккей

В составе российской команды шайбы забросили Валерия Павлова и Виктория Кулишова.

Таким образом, российские хоккеистки заняли пятое место на чемпионате мира, который проходил в Калгари (Канада).

Напомним, в четвертьфинале сборная России проиграла Швейцарии в овертайме со счётом 2:3, а затем обыграла Германию со счётом 3:2 в первой игре за 5−8 места.