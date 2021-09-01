Уфа, 1 сентября, 2021, 08:51 — ИА Регнум. Девять новых школ намерены ввести в эксплуатацию в текущем году в Башкирии. Об этом 1 сентября сообщил глава республики Радий Хабиров на своей странице в социальной сети.

1 сентября

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По его словам, за два года в Башкирии было возведено 28 новых школ на 9916 учеников.

«А в этом году введём ещё девять школ на 6 322 места. У нас есть и старенькие школы, которые нужно ремонтировать, и переполненные. Будем строить и ремонтировать и дальше», — сообщил Хабиров.

Он также поздравил школьников, педагогов и родителей с началом учебного года.

«Лучше этого ничего нет — наши дети идут в школу, со своими учителями. А рядом — их родители. Всех поздравляю», — заявил глава региона.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Уфе открыли площадку проекта госпитальных школ России «УчимЗнаем».