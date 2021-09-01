Пермь, 1 сентября, 2021, 08:48 — ИА Регнум. В Перми осужден местный предприниматель. Он признан виновным в коррупционном преступлении, сообщает СУ СКР по региону.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коррупция

Пермяку инкриминировали дачу крупной взятки должностному лицу за незаконные действия. По данным следствия, в январе 2015 года мужчина передал значительную денежную сумму главному бухгалтеру и контрактному управляющему одного из государственных бюджетных учреждений здравоохранения Пермского края.

Вознаграждение предполагало в ответ незаконные действия, создающих бизнесмену преимущественные условия при проведении аукциона на закупку товаров — сухой адаптированной молочной смести и сухой быстрорастворимой молочной каши для питания детей. Преступление было выявлено сотрудниками краевым УФСБ России.

Суд вынес наказание в виде штрафа в размере 980 тысяч рублей. Приговор суда не вступил в законную силу.