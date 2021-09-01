Верхняя Пышма, Свердловская область, 1 сентября, 2021, 08:46 — ИА Регнум. В Верхней Пышме Свердловской области утверждено обвинительное заключение по делу против женщины 1997 года рождения и двух граждан 1988 и 1989 года рождения. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

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Их обвиняют в гибели мужчины, которого оклеветали девочки. По данным следствия, в августе 2020 года её дочери сообщили ей, что сожитель подруги, которая за ними присматривала, якобы совершал в отношении них противоправные действия. Женщина поверила им и решила расправиться с мужчиной, позвав для этого двоих своих знакомых. Злоумышленники избили жертву и совершили против него насильственные действия. В итоге мужчина скончался.

Факт совершения им противоправных действий в отношении девочек не подтвердился. Обвиняемым грозит до 15 лет колонии. Уголовное дело рассмотрит Верхнепышминский городской суд.