Джакарта, 1 сентября, 2021, 08:46 — ИА Регнум. Долг центрального правительства Индонезии увеличился и составляет 6570,17 трлн индонезийских рупий, сообщает CNBC Indonesia.

Дарья Антонова ИА REGNUM Долг

Долг правительства Индонезии увеличился на 1 135,31 трлн индонезийских рупий по сравнению с июлем 2020 года.

Пандемия вынудила власти увеличить дефицит государственного бюджета до более чем 3% ВВП.

По словам экономиста Фейсала Басри, доходы государства все еще далеки от ожиданий. Деловые круги как крупные налогоплательщики по-прежнему испытывают давление из-за продолжающейся пандемии.

«Долг становится всё больше, потому что государственные расходы опережают налоговые поступления», — отметил Фейсал Басри.

Согласно прогнозам, коэффициент долга достигнет 45,3% относительно валового внутреннего продукта (ВВП).

Как сообщало ИА REGNUM, министр образования, культуры, исследований и технологий Индонезииофициально распустил национальное агентство по образовательным стандартам.