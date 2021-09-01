Санкт-Петербург, 1 сентября, 2021, 08:54 — ИА Регнум. В петербургские школы 1 сентября 2021 года придут 551 тыс. учеников, это на 16,5 тыс. больше, чем в прошлом учебном году. Из них 64 тысячи составят первоклассники. Все школы и детские сады Петербурга начинают учебный год в очном режиме.

Алексей Колчин ИА REGNUM В школу

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Всего в Петербурге работает 1977 образовательных учреждений. В этом году в городе будет введено в эксплуатацию 11 школьных зданий. Все новые учреждения укомплектованы педагогическими кадрами.

В сфере дошкольного образования в Петербурге работают 1049 государственных учреждений. В этом учебном году детские сады будут посещать 293 тысячи воспитанников, это на 3600 детей больше, чем в прошлом году. В 2021 году запланировано открыть 26 детских садов на 3806 мест, три из них уже открыты до начала учебного года, 16 открываются 1 сентября, еще семь будут открыты до конца 2021 года года.