Якутск, 1 сентября, 2021, 08:54 — ИА Регнум. Коронавирус распространился почти по всей Якутии и попал даже в труднодоступные поселения. О напряжённой обстановке по COVID-19 заявила заместитель председателя правительства республики Ольга Балабкина, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 1 сентября в оперативном штабе региона.

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Рост числа заболевших зампред объяснила окончанием лета и возвращением людей из отпусков. Она попросила якутян прививаться, лучше соблюдать ограничительные меры, носить маски и помнить о дистанции.

За сутки коронавирусом в регионе заболели 144 человека (днём ранее — 142), погибли двое. Всего с начала пандемии от COVID-19 скончались 1054 жителя Якутии, заразились — более 49 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии рассматривают возможность перевода школьников на дистанционное обучение в случае, если эпидемиологическая обстановка усугубится во время очного формата обучения. Об этом ранее заявляла Ольга Балабкина.