Нью-Йорк, США, 1 сентября, 2021, 08:44 — ИА Регнум. Сербский теннисист, первая ракетка мира Новак Джокович с победы начал выступление на Открытом чемпионате США (US Open). Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Andrew Campbell Новак Джокович

В матче первого круга Джокович одержал победу над представителем Дании Хольгером Руне. Встреча продолжалась 2 часа 16 минут и завершилась со счётом 6:1, 6:7 (5:7), 6:2, 6:1.

Джокович 17 раз подал навылет, допустил семь двойных ошибок и реализовал 8 из 14 брейк-пойнтов. На счету его соперника один эйс, четыре ошибки на подаче и 2 из 3 брейков.

Во втором круге Джокович сыграет с нидерландским теннисистом Таллоном Грикспором.