Кишинёв, 1 сентября, 2021, 08:43 — ИА Регнум. Власти Молдавии в борьбе с пандемией сделали ставку на вакцинацию от COVID-19, а учителя, которые с этим не согласны, не должны преподавать в школах. Об этом заявила премьер-министр республики Наталья Гаврилица в эфире телеканала TV8.

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Глава молдавского правительства прокомментировала распоряжение минздрава республики, которое обязывает учителей, не прошедших вакцинацию, каждые 14 дней сдавать тесты на коронавирус.

«Если они заходят в классы, общаются с детьми и подвергают риску их и их семьи, то они должны вакцинироваться. Если они не хотят — пусть ищут другое занятие», — сказала Гаврилица.

Она добавила, что бесплатные тесты учителям не будут предоставлять, так как они могут бесплатно вакцинироваться.

Гаврилица также отметила, что, согласно прогнозу Всемирной организации здравоохранения в октябре — ноябре ожидается пик распространения коронавируса. Она заявила, что в Молдавии число новых выявленных заражений в сутки может превысить 3000.