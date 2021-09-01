Томск, 1 сентября, 2021, 08:43 — ИА Регнум. Жителей Томской области поздравили с Днём знаний. Поздравление от имени губернатора региона Сергея Жвачкина и председателя областной Законодательной думы Оксаны Козловской для тех, «кто учит и учится», опубликовано на официальном сайте региона.

Дарья Антонова ИА REGNUM 1 сентября

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«По нашей доброй традиции главный праздник нашего региона мы встречаем новыми достижениями», — отметили Жвачкин и Козловская. По их словам, 1 сентября свои двери открыл «построенный в рекордно короткие сроки новый огромный лицей» на томском левобережье. Также на левом берегу Томи в рамках проекта «Большой университет Томска» запланировано строительство межуниверситетского студенческого кампуса.

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«Желаем вам отличного настроения на весь учебный год, новых знаний и хороших оценок!» — подытожили первые лица региона.

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