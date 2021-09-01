Тольятти, Самарская область, 1 сентября, 2021, 08:44 — ИА Регнум. Новый современный бассейн открылся в Тольяттинском государственном университете. Об этом 31 августа сообщает пресс-служба правительства Самарской области.

Дарья Антонова ИА REGNUM Бассейн

Следите за развитием событий в трансляции: «1 сентября: как проходит День знаний в России и в мире – трансляция»

Сообщается, что старт его работе дал губернатор региона Дмитрий Азаров.

«Очень важно, что в преддверии Дня знаний мы открыли новый бассейн в Тольяттинском государственном университете — опорном вузе Самарской области, который сегодня задает тренд развития городского округа Тольятти, готовит квалифицированные кадры, вузе, в который сегодня приезжают учиться из других городов нашей Самарской области. Я уверен, что у университета очень хорошее будущее. Здесь сегодня есть научная школа, есть специалисты, которые умеют претворять в жизнь задуманное», — приводит пресс-служба слова главы региона.

Азаров также отметил, что в настоящее время Тольяттинский государственный университет является ядром инновационных разработок проектирования будущего Тольятти.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что школы Самарской области получили новые автобусы.