Горно-Алтайск, 1 сентября, 2021, 08:38 — ИА Регнум. В Республике Алтай компанию оштрафовали за совершение коррупционного правонарушения. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры по региону, гендиректор фирмы дал главе минздрава республики и его помощнику взятку.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коррупция

Взамен чиновники способствовали победе коммерческой организации в конкурсе на поставку медицинского оборудования в больницу, а также обеспечили его принятие и своевременную оплату.

Против фирмы было возбуждено дело об административном правонарушении. В результате мировой судья в Горно-Алтайске признал организацию виновной и назначил штраф в размере 10 млн рублей. Штраф к настоящему времени уже оплачен.

«Ранее руководитель коммерческой организации был привлечен к уголовной ответственности по ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки), в отношении взяткополучателей уголовное дело находится в производстве органов следствия», — добавили в надзорном ведомстве.

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