Нью-Йорк, США, 1 сентября, 2021, 08:37 — ИА Регнум. Российская теннисистка Людмила Самсонова вышла во второй круг Открытого чемпионата США (US Open). Об этом 1 сентября сообщает корреспондент ИА REGNUM.

(сс) si.robi Людмила Самсонова

В матче первого тура Самсонова одержала победу над представительницей Великобритании Кэти Бултер. Встреча продолжалась 1 час 12 минут и завершилась со счётом 6:3, 6:2.

Самсонова шесть раз подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала 3 из 10 брейк-пойнтов. На счету её соперницы шесть эйсов, пять ошибок на подаче и ни одного брейка.

Во втором круге Самсонова сыграет с бельгийской теннисисткой Гретье Миннен.

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