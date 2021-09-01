Самара, 1 сентября, 2021, 08:41 — ИА Регнум. Ограничить купание на четырех пляжах рекомендовали сотрудники управления Роспотребнадзора в Самарской области. Об этом 31 августа сообщает пресс-служба этого надзорного ведомства.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Купаться запрещено

Всего в регионе в текущем году определили 35 пляжей. При этом оборудованы и эксплуатируются 33 пляжа. Специалисты исследовали 177 проб воды водоемов в местах рекреации.

«Согласно результатам испытаний пробы воды поверхностного водоема реки Волга в районе пляжа I очереди набережной, пляжа Загородного парка, пляжа IV очереди набережной, пляжа спуска ул. Советской Армии г. Самара по микробиологическим показателям не соответствовали установленным гигиеническим требованиям», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Отмечается, что в пробах не были обнаружены возбудители патогенной микрофлоры, а качество песка соответствует гигиеническим требованиям.

В связи с этим, сотрудники управления Роспотребнадзора по региону рекомендовали местным властям проинформировать население о неудовлетворительном качестве воды водоёма.

«Управление рекомендует ограничить купание на указанных пляжах», — сообщает пресс-служба.