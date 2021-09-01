Москва, 1 сентября, 2021, 08:33 — ИА Регнум. В Москве с нового учебного года увеличилось количество школ с предпрофессиональными классами. С 1 сентября их стало более 400, сообщается на портале мэра столицы.

Minobr.astrobl.ru В классе

Теперь в московских школах будет 261 школа с кадетскими классами, с инженерными — 152, медицинскими — 97, ИТ-классами — 75, педагогическими — 47, академическими — 39.

В предпрофессиональные классы зачисленф более 50 тысяч старшеклассников, что на 5 тыс. больше, чем в 2020 году. В кадетских классах начали учиться 27 тыс. человек, в инженерных — 10,5 тыс., в медицинских — более 6 тыс., в ИТ-классах — более 3,5 тыс., в академических — более 2,5 тыс., в педагогических — более 2 тыс.

ИА REGNUM ранее сообщало ИА REGNUM, в школах Москвы 1 сентября 2020 года начали обучаются в предпрофессиональных классах более 45 тыс. школьников.

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