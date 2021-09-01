Ярославль, 1 сентября, 2021, 08:44 — ИА Регнум. В Ярославле написали заявление в правоохранительные органы в связи с демонстрацией надписи «Смерть п… м» во время выступления военно-патриотического клуба «Десантник» в ДК имени Добрынина. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Страница Тараса Сидорина в Facebook Фрагмент выступления клуба «Десантник»

В ДК проходил праздник, посвящённый 20-летию клуба. В ходе праздника на сцене юноши в камуфляжной форме положили на живот одного из них газосиликатный блок и разбили его кувалдой. Один из зрителей сфотографировал этот момент и опубликовал в социальных сетях фотографии, на которых видна скандальная надпись.

Возмутились ей не представители ЛГБТ, а ветеранские организации. Они считают, что такие действия дискредитируют саму идею патриотического воспитания.

«Чему воспитывают в отдельно взятом клубе! В выходные в ДК имени Добрынина прошёл «юбилейный» вечер одного из военно-патриотических клубов, чьей рекламой увешан весь город. И вот ТАКОЕ (!!!) творилось на сцене в присутствии несовершеннолетних детей. От имени ряда ветеранских организаций мы направили обращения в правоохранительные и надзорные органы с просьбой дать правовую оценку тем призывам, которые мы и видим на снимке», — написал на своей странице в Facebook руководитель ярославской региональной общественной организации ветеранов боевых действий на Северном Кавказе Тарас Сидорин.

Руководитель клуба «Десантник» Андрей Палачёв в интервью «76.ru» подтвердил, что речь шла именно о представителях нетрадиционной сексуальной ориентации, назвав надпись «детской шуткой».

Стоит отметить, что ряд ярославцев, в том числе представители ветеранского движения негативно относятся к деятельности «Десантника» и лично Андрея Палачёва. Конфликты возникают не в первый раз.

На празднике были и представители власти. Как заявила заместитель председателя Ярославской областной думы Ольга Хитрова, сам праздник не вызвал каких-то вопросов.

«Я была на этом мероприятии сама, меня как и многих гостей пригласили на празднование. Я прочувствовала добрую атмосферу, общалась с матерями, погибших защитников Родины, с родителями воспитанников клуба, семейными военными династиями. Были слёзы у всех присутствующих по погибшим ребятам, слёзы радости и гордости за ребят, добившихся успехов в учении в лучших военных заведениях страны. В конце, к моему сожалению, произошел эксцесс, о котором все говорят. Неудачная шутка ребят вызвала резонанс. Моя позиция проста: личные взгляды могут быть любыми, но призывать к насилию, убийству и агрессии недопустимо даже в форме шутки. Поэтому обращаюсь ко всем — давайте будем аккуратнее со словами вне зависимости от наших убеждений», — написала Хитрова на своей странице в Facebook.

Оценку скандальному происшествию, судя по всему, должны дать правоохранительные органы.