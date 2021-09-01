В Ярославле разгорелся скандал на почве гомофобии
Ярославль, 1 сентября, 2021, 08:44 — ИА Регнум. В Ярославле написали заявление в правоохранительные органы в связи с демонстрацией надписи «Смерть п… м» во время выступления военно-патриотического клуба «Десантник» в ДК имени Добрынина. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.
В ДК проходил праздник, посвящённый 20-летию клуба. В ходе праздника на сцене юноши в камуфляжной форме положили на живот одного из них газосиликатный блок и разбили его кувалдой. Один из зрителей сфотографировал этот момент и опубликовал в социальных сетях фотографии, на которых видна скандальная надпись.
Возмутились ей не представители ЛГБТ, а ветеранские организации. Они считают, что такие действия дискредитируют саму идею патриотического воспитания.
Руководитель клуба «Десантник» Андрей Палачёв в интервью «76.ru» подтвердил, что речь шла именно о представителях нетрадиционной сексуальной ориентации, назвав надпись «детской шуткой».
Стоит отметить, что ряд ярославцев, в том числе представители ветеранского движения негативно относятся к деятельности «Десантника» и лично Андрея Палачёва. Конфликты возникают не в первый раз.
На празднике были и представители власти. Как заявила заместитель председателя Ярославской областной думы Ольга Хитрова, сам праздник не вызвал каких-то вопросов.
Оценку скандальному происшествию, судя по всему, должны дать правоохранительные органы.