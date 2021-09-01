Грозный, 1 сентября, 2021, 08:32 — ИА Регнум. В Чечне День знаний пройдет, как всегда, торжественно и с праздничными линейками. Однако число участвующих в них лиц ограничат до минимума. Об этом сообщил в преддверии праздника советник министра образования и науки ЧР Мансур Усманов.

Виктория Ивановская ИА REGNUM 1 сентября

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«Имеется ограничение по массовости первых звонков — не более пятидесяти человек, а также рекомендуется соблюдать социальную дистанцию», — приводит слова Усманова ИА «Чечня Сегодня».

Об ограничениях по численности участников мероприятий в День знаний из-за пандемии коронавируса сообщила также начальник регионального управления Роспотребнадзора Рита Термулаева.

По её словам, праздничные мероприятия 1 сентября пройдут в классах или параллелях на открытом воздухе. А в дальнейшем в школах введен запрет на проведение массовых мероприятий между различными классами и школами.