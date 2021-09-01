Хабаровск, 1 сентября, 2021, 08:44 — ИА Регнум. В Нанайском районе Хабаровского края спасатели МЧС России обеспечивают транспортную доступность в отрезанных водой участках сёл, где затоплены дороги. На лодках они перевезли более 140 человек. В День знаний сотрудники МЧС доставляли детей к школам, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ведомства.

Черкасский Андрей ИА REGNUM Паводок

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Уровень воды в населенных пунктах снижается, но территории от воды ещё не освободились.

На утро 1 сентября 2021 года в регионе под влиянием амурского паводка находятся 57 населенных пунктов в семи муниципальных образованиях. Всего подтоплено 35 жилых домов, 195 приусадебных участков, 1660 дачных участков, 497 земельных участков и 87 участков дорог.

У Хабаровска уровень Амура также снижается. В зоне паводка остаются 1399 дач. В городе под воздействием разлива реки остаётся один жилой дом, 17 приусадебных участков и шесть участков внутригородских автодорог.

У Комсомольска-на-Амуре и ниже по течению уровень воды в Амуре продолжает повышаться. В связи с этим, а также выходом грунтовых вод на поверхность, возрастает число подтопленных территорий. Вода зашла на территорию 161 дачного и 53 приусадебных участков. Проводится откачка ливневых осадков, грунтовых вод.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Еврейской АО сохраняется подтопление на территории 16 населённых пунктов, два села освободились от воды за сутки.