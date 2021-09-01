Чердынь, Пермский край, 1 сентября, 2021, 08:32 — ИА Регнум. В Чердынском районе Пермского края на скамье подсудимых окажется 56-летний местный житель, который пытался изнасиловать социального работника, сообщает СУ СКР по региону.

(сс) niekverlaan С ножом

По данным ведомства, в июле 2021 года социальный работник пришла в дом пермяка для оказания соцпомощи. Мужчина напал с ножом на женщину с намерением изнасиловать. При этом злоумышленник угрожал убийством. Соцработник дала отпор насильнику. В результате преступный умысел не бы доведен до конца.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.