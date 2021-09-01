Москва, 1 сентября, 2021, 08:32 — ИА Регнум. Граждане, сдающие жилье в аренду, могут его потерять, если подпишут не те документы при сдаче квартиросъемщику, предупредил председатель методического совета Нотариальной палаты Ленинградской области Николай Быстров.

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По его словам, наиболее опасно, когда собственник подписывает договор дарения или купли-продажи жилья, а не сделку об аренде. При этом злоумышленники могут работать в паре, например, потенциальный квартиросъемщик и лжериелтор.

«Это позволяет им довольно легко ввести в заблуждение неподкованного в правовом плане арендодателя относительно юридического смысла и последствий заключаемого договора», — цитирует его агентство «Прайм».

Он также добавил, что сотрудники МФЦ не обязаны проверять законность сделки при подписании простой письменной формы. Чтобы не допустить подобных последствий, письменную форму лучше заменить на нотариальную.

Как сообщало ИА REGNUM, по словам замдиректора института налогового менеджмента и экономики недвижимости ВШЭ Татьяны Школьной, в России повышенный интерес к краткосрочной аренде жилья вспыхнет на время новогодних каникул. Так она прокомментировала прогнозы о предстоящем подорожании аренды квартир.

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