Нью-Йорк, США, 1 сентября, 2021, 08:30 — ИА Регнум. Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова вышла во второй круг Открытого чемпионата США (US Open). Об этом 1 сентября сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Www.wtatennis.com Анастасия Павлюченкова

В матче первого тура Павлюченкова одержала победу над представительницей США Элисон Риске. Встреча продолжалась 1 час 18 минут и завершилась со счётом 6:4, 6:2.

Павлюченкова шесть раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 4 из 8 брейк-пойнтов. На счету её соперницы два эйса, три ошибки на подаче и один брейк.

Во втором круге Павлюченкова сыграет со словацкой теннисисткой Анной Шмидловой.

Читайте также: Александрова сыграет с Рахимовой во втором круге US Open