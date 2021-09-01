Париж, 1 сентября, 2021, 08:33 — ИА Регнум. Французский автопроизводитель Peugeot представил новый седан 508L 2022 модельного года для китайского рынка. Об этом сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Peugeot.com.cn Peugeot 508L

Новинка оснащена габаритной решёткой радиатора, суженной светодиодной оптикой, чёрным воздухозаборником и значком 508, установленным на крышке капота.

Габариты нового Peugeot составляют: 4870×1855×1455 мм. При этом колёсная база равна 2848 мм.

Внутри 508L имеются: новый мультимедийный руль, цифровая «приборка с экраном диагональю на 10 дюймов, а также система мультимедиа с тачскрином (12,3 дюйма).

В движение машину приводит турбированный мотор рабочим объёмом 1,6 литра производительностью 360 «лошадей», который работает в паре с шестискоростным «автоматом». Также будет доступен 1,8-литровый турбомотор мощностью 400 л. с.

Напомним, по данным CCFA, в июле нынешнего года во Франции было зафиксировано 35,3-процентное снижение продаж новых машин по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Всего за месяц дилеры реализовали в стране 115 713 автомобилей.

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