Сургут, Югра, 1 сентября, 2021, 08:28 — ИА Регнум. Новый всплеск заболеваемости коронавирусной инфекцией может произойти в России осенью из-за сочетания нескольких факторов. Об этом главный врач городской больницы №40 в московской Коммунарке Денис Проценко заявил на пресс-конференции в Сургуте.

Mil.ru В больнице

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По словам врача, его опасения касаются периода с конца сентября до начала октября. В это время начнёт распространяться грипп, люди будут возвращаться из отпусков, при этом продолжится эпидемия коронавируса.

Три эти фактора — «грипп, ковид и возвращение людей из отпусков» — могут спровоцировать вспышку с тяжёлым течением болезни COVID-19. По словам Проценко, человечеству придётся жить с коронавирусом, и единственный путь для защиты — это профилактика и вакцинация.

Как сообщало ИА REGNUM, по мнению Проценко, пассивное отношение граждан к вакцинации будет означать подъём заболеваемости.

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