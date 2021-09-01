Красноярск, 1 сентября, 2021, 08:25 — ИА Регнум. Власти Красноярского края поздравили жителей региона — школьников, студентов, педагогов и родителей — с Днём знаний.

Светлана Шаповалова 1 сентября

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«Старт учебного года — большой и важный праздник для многих жителей Красноярья. Особенно для самых юных, кто только готовится к своему путешествию по дороге знаний», — говорится в поздравлении от имени губернатора Александра Усса и председателя краевого Заксобрания Дмитрия Свиридова. Поздравление опубликовано на официальном сайте правительства края.

1 сентября в регионе на торжественные линейки впервые пришли почти 40 тысяч первоклассников. Всего за парты в Красноярском крае сядут более 360 тысяч школьников.

Усс и Свиридов отметили, что до конца 2021 года будут построены новые школы в Боготоле, Рыбинском, Енисейском и Козульском районах. Они пожелали школьникам и студентам «радости и вдохновения, осуществления самых смелых замыслов».

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