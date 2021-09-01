Оренбург, 1 сентября, 2021, 08:37 — ИА Регнум. И.о. главы Оренбурга Сергей Салмин подверг критике поведение местных чиновников, сообщает vestirama.ru.

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«Я своим коллегам часто говорю, что у многих корона выросла, уже даже набок съехала, и никакой палкой её не поправишь», — сказал Салмин.

Он подчеркнул, что чиновников «костерят на каждом шагу» из-за их поведения. Между тем госслужащие — это обслуживающий персонал. Люди заплатили налоги, а чиновники должны грамотно наладить работу в городе.

Напомним, в июле 2021 года Сергей Салмин перешел на работу в мэрию на должность первого замглавы муниципалитета. Ранее он возглавлял минспорта Оренбургской области. С уходом мэра в отпуск Салмин стал исполняющим обязанности главы Оренбурга.

Стоит отметить, что Сергея Салмина называют основным претендентом на пост мэра.