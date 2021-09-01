Москва, , 08:22 — REGNUM Россия будет помогать поддерживать преподавание русского языка в Армении. Об этом 31 августа заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на совместной конференции с прибывшим в Москву армянским коллегой Араратом Мирзояном.

Россия и Армения Mil.ru

«Наши партнёры подтвердили свою заинтересованность в дальнейшей поддержке русского языка в своей стране. Поможем наращивать такие возможности», — сказал глава российского внешнеполитического ведомства.

Он отметил, что российская сторона также будет содействовать тому, чтобы расширялись контакты между образовательными и научными структурами России и Армении и наращивались профессорско-преподавательские и студенческие обмены.

Напомним, Мирзоян находится в Москве с официальным визитом с 30 августа. Глава МИД Армении также обсудил с Лавровым развитие союзнических и стратегических отношений Москвы и Еревана. Кроме того, стороны договорились о координации позиций в ООН и других международных структурах.

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