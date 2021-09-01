Джакарта, 1 сентября, 2021, 08:21 — ИА Регнум. Министр образования, культуры, исследований и технологий Индонезии Надием Макарим официально распустил национальное агентство по образовательным стандартам, сообщает CNBC Indonesia.

Иван Шилов ИА REGNUM Образование

Национальное агентство по образовательным стандартам (BSNP) — независимое учреждение, работающее под эгидой министерства образования и культуры. Задача учреждения — разрабатывать, контролировать выполнение и оценивать национальные образовательные стандарты.

Чтобы обеспечить участие общественности в разработке национальных образовательных стандартов, правительство учредит экспертный совет по национальным образовательным стандартам.

По словам министра, это сделано для того, чтобы обеспечить постоянное участие общественности в разработке политики, связанной с национальными образовательными стандартами.

Остальные функции учреждения перейдут агентству по стандартам учебной программы и оценке образования.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезииво время рабочего визита в провинцию Западная Ява заявил, что после семи лет строительства плотина Кунинган была открыта.