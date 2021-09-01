Барнаул, 1 сентября, 2021, 08:20 — ИА Регнум. Жителей Алтайского края предупредили о существенном похолодании в ближайшие дни. Как сообщает региональный центр по гидрометеорологии, с 1 по 3 сентября 2021 года местами в утренние часы ожидаются заморозки от 0 до — 2 °C.

Заморозки

Следите за развитием событий в трансляции: «Природные бедствия в России и мире – все новости»

Днём воздух будет прогреваться до +20 °C.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 августа о том, что в ряде регионов России ожидаются заморозки и морозы, заявил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Читайте также: В Гидрометцентре предупредили о заморозках в ряде регионов России