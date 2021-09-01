Кызыл, 1 сентября, 2021, 08:20 — ИА Регнум. На территории Тувы объявлено штормовое предупреждение. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе республиканского агентства гражданской обороны и ЧС, в течение суток 1 сентября и ночью 2 сентября здесь ожидаются сильные дожди.

Pixabay.com Ураган

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Ожидаются также грозы, местами пройдёт град. Шквалистый ветер усилится до 15−20, местами до 25 метров в секунду.

Температура воздуха ночью опустится до 2−7 градусов выше ноля. Днём столбик термометра поднимется до 14−19 и 21−25 градусов со знаком «плюс».

"Пожароопасность 2−3, местами 1 класса. В Кызыле: переменная облачность, кратковременные дожди, грозы, возможен град», — отметили в ведомстве.